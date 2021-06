https://it.sputniknews.com/20210609/morte-epifani-la-lettera-aperta-di-rsu-della-whirlpool-11665068.html

Morte Epifani, la lettera aperta di RSU della Whirlpool

I sindacati in memoria di una delle figure maggiormente di spicco della lotta dei lavoratori per i propri diritti e la dignità. 09.06.2021, Sputnik Italia

La rappresentanza sindacale della Whirlpool di Napoli commemora in una lettera aperta la figura di Guglielmo Epifani, ex leder della Cgil morto il 7 giugno 2021 all'età di 71 anni in seguito a un peggioramento della sua embolia polmonare.Nella lettera, si ricorda la manifestazione del 27 maggio scorso a Roma dei dipendenti napoletani dell'azienda, evento al quale aveva preso parte anche l'onorevole Epifani, sempre a sostegno del diritto dei lavoratori che quel giorno erano scesi in piazza per protestare contro la decisione della Whirlpool di chiudere lo stabilimento partenopeo."Porteremo con noi, nelle piazze, sulle strade e dentro i palazzi sempre, il tuo spirito combattivo e la tua dedizione alla difesa dei diritti del lavoro", continua ancora la lettera, che chiude con un chiaro e forte messaggio rivolto ai propri dipendenti così come all'azienda stessa: "Napoli non molla".

