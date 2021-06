https://it.sputniknews.com/20210609/morte-ambasciatore-attanasio-e-carabiniere-iacovacci-indagato-funzionario-del-pam-11664316.html

Morte ambasciatore Attanasio e carabiniere Iacovacci, indagato funzionario del Pam

Morte ambasciatore Attanasio e carabiniere Iacovacci, indagato funzionario del Pam

Primo passo avanti nella ricerca della verità sulla morte dell'ambasciatore italiano in Congo e il carabiniere di scorta. Un membro del Pam è indagato per non... 09.06.2021, Sputnik Italia

Un funzionario del Pam, il programma alimentare delle Nazioni Unite, risulta essere indagato dalla Procura di Roma in relazione all’omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci.Il funzionario del Pam sarebbe accusato di omessa cautela in relazione al duplice omicidio avvenuto a Goma, nel Congo, lo scorso 22 febbraio.La persona nelle scorse settimane è stata ascoltata dai magistrati della Procura di Roma che conducono l’indagine.La dinamica ricostruitaSecondo i Ros dei carabinieri a cui è stata affidata l’indagine sul campo, quella mattina il convoglio a bordo del quale si trovavano l’ambasciatore e il carabiniere fu fermato da uan banda di 6 sequestratori armati di kalashnikov e di macete.La banda si diresse nella foresta con i tre rapiti, compreso un altro funzionario italiano del Pam che si salvò.I banditi furono intercettati dalle guardie del parto Virunga, questi ingaggiarono una sparatoria con i banditi. Il carabiniere Iacovacci, tentò di portare fuori dalla linea di tiro l’ambasciatore ma i due rimasero colpiti dai colpi sparati dagli assalitori.Resta invece a carico di ignoti l’altro filone dell’indagine volto all’individuazione del commando che uccise i due italiani e il conducente del mezzo.

