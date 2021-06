https://it.sputniknews.com/20210609/matrimoni-forzati-saman-e-quelle-ragazze-che-si-fa-finta-di-non-vedere-11674436.html

Matrimoni forzati, Saman e quelle ragazze che si fa finta di non vedere

La tragica vicenda di Saman non è un caso isolato, in Italia sono numerose le donne straniere che subiscono i matrimoni combinati, diverse hanno perso la vita... 09.06.2021, Sputnik Italia

Proseguono le ricerche della ragazza pakistana scomparsa un mese fa Saman Abbas, la diciottenne che si è opposta ad un matrimonio forzato. Quello dei matrimoni combinati e delle ragazze straniere che vengono uccise per un “no” ad un matrimonio imposto è un problema diffuso in Italia. Dalla politica però, sia da destra sia da sinistra, non arrivano delle risposte concrete per aiutare in modo strutturale le ragazze che hanno bisogno di sostegno. Quando si agirà per cambiare le cose? Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Tiziana Dal Pra, attivista per i diritti delle donne, fondatrice dell’associazione “Trama di Terre”, che ha aperto a Bologna nel 2011 la prima casa rifugio per ragazze che rifiutano i matrimoni forzati.— Saman non è la prima donna che viene uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Tiziana Dal Pra, è un problema che esiste in Italia e va affrontato, non crede?— Sono numerose le unioni forzate che si registrano in Italia?— È un fenomeno diffuso, dati statistici non ce ne sono, perché non è mai stata effettuata un’indagine statistica. Secondo me andrebbero sollecitati i comuni per stilare questi dati prima di attivare l’Istat, partendo dai numeri di presenza di alcune nazionalità. Va fatta una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione perché i numeri rischiano di essere alti.— Parliamo delle reazioni del mondo della politica. Possiamo dire che la sinistra è un po’ troppo timida nel condannare questi casi perché ha un occhio di riguardo per l’islam?— Sì, penso che la sinistra sia troppo timida e d’altra parte la destra cavalchi il problema. Alla fine pagano le donne. Qui si tratta di relativismo culturale più che di essere buonisti verso l’islam, perché i matrimoni forzati vengono fatti anche in altri contesti religiosi. Si ha paura di prendere una posizione che faccia emergere come anche all’interno di gruppi nazionali sul territorio italiano ci sia questa problematica.Non si vuole fare emergere la mancanza dell’attuazione dei diritti delle donne. Sappiamo che ci sono molte donne nascoste, molte donne che non vivono all’interno della società, moltissime donne che non hanno accesso all’istruzione. Anche se lo sappiamo pensiamo sempre che siano o affari di famiglia oppure che mettiamo becco su questioni che non ci riguardano.— La sinistra quindi non vuole proprio affrontare il problema, mentre la destra attacca direttamente l’islam. Manca un approccio strutturale unitario?— In questo contesto però non si fanno tanto sentire le femministe, non crede?— Sicuramente. Il mondo del femminismo non vuole essere estraneo, capisce perfettamente questo problema, ma molte femministe hanno paura che la società giudichi il loro atteggiamento come colonialista. Secondo me la libertà delle donne non è colonialismo, noi donne italiane non dobbiamo insegnare niente a nessun’altra donna. La donna lo sa, sa di cosa avrebbe diritto, per cui dobbiamo mettere in atto una relazione: dobbiamo vivere insieme questi problemi e farli emergere. Probabilmente manca nella realtà un contatto serio con queste donne migranti.— Qual è quindi la soluzione a questo problema?Qui parliamo di fatti ben più gravi da smascherare di violenza patriarcale. Queste ragazze hanno bisogno di un luogo sicuro, di una compagna d’informazione in più lingue e di operatrici preparate. Parliamo di una violenza vissuta in modo particolare: essendo migranti vengono allontanate dalla famiglia, ma hanno il vuoto attorno a sé, non è come essere allontanati da una famiglia italiana. Quindi prima di tutto bisogna mettere in atto delle politiche di ascolto e rilevare i numeri e i problemi di queste ragazze. Dobbiamo battere tutti e tutte un colpo per queste ragazze e per noi stessi, altrimenti siamo tutti complici.

