https://it.sputniknews.com/20210609/macron-confida-di-poter-usare-il-francese-come-prima-lingua-di-lavoro-nella-ue-11668250.html

Macron confida di poter usare il francese come prima lingua di lavoro nella Ue

Macron confida di poter usare il francese come prima lingua di lavoro nella Ue

Il francese è una delle tre lingue di lavoro utilizzate dalla Commissione Europea, l''organo esecutivo della Ue. Secondo le statistiche, almeno l'80% dei... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T16:57+0200

2021-06-09T16:57+0200

2021-06-09T16:57+0200

emmanuel macron

unione europea

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/885/59/8855952_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_227b07d78b2ce296b4d940031bd80d88.jpg

Mentre la Francia si prepara ad assumere la presidenza di turno dell'Unione Europea il prossimo anno, secondo quanto riferito dal giornale americano Politico, il presidente Emmanuel Macron starebbe tenendo nascosti piani segreti per sostituire l'inglese con il francese in tutte le riunioni dei vertici della Ue a Bruxelles.L'inglese è attualmente utilizzato come "lingua di lavoro" principale della Ue nelle riunioni di alto livello dei rappresentanti dei 27 membri. Macron spera di attuare la nuova regola, affermano fonti citate dal giornale, dopo che la Francia avrà assunto il controllo della presidenza semestrale dell'UE da gennaio a giugno 2022. Questo sarà il primo incarico del Paese da quando Nicolas Sarkozy era presidente nel 2008. Inoltre si ipotizza che il presidente francese trascurerà le lettere inviate dalla Commissione europea se scritte in inglese."Chiederemo sempre alla Commissione di inviarci in francese le lettere che desidera indirizzare alle autorità francesi e, se non lo faranno, aspetteremo la versione francese prima di rispondere", il giornale ha citato un diplomatico francese. In linea con il presunto piano dell'Eliseo, i verbali e i documenti ufficiali dovrebbero essere comunicati anche in francese.Il francese è una delle tre "lingue di lavoro" dell'UE, insieme all'inglese e al tedesco.Per di più ad aprile il ministro degli Affari europei Clement Beaune e il segretario di Stato Jean-Baptiste Lemoyne hanno affermato che la presidenza ha creato "un'opportunità per tenere alta questa battaglia vitale per il multilinguismo". Come parte del programma che il governo francese starebbe considerando, potrebbero essere stanziati fondi per lezioni di francese per diplomatici della Ue. Tuttavia, la mossa avrebbe suscitato forti critiche da parte degli stessi funzionari della Ue. Politico ha citato un diplomatico senza rilevarne il nome per evidenziare le preoccupazioni derivanti da questi piani.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, unione europea, francia