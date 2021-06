https://it.sputniknews.com/20210609/lavrov-chiede-agli-usa-di-lavorare-sui-propri-errori-prima-dellincontro-tra-putin-e-biden-11666668.html

Lavrov chiede agli Usa di lavorare sui propri errori prima dell'incontro tra Putin e Biden

Mosca spera che prima dell'incontro del 16 giugno a Ginevra tra i presidenti di Russia e Stati Uniti Vladimir Putin e Joe Biden, Washington lavorerà sui propri... 09.06.2021, Sputnik Italia

Secondo Lavrov, il dialogo è comunque meglio della sua assenza: è importante scambiare opinioni con franchezza anche in presenza di differenze che a molti sembrano insormontabili.Non ci sono aspettative e illusioni su un'eventuale svolta all'incontro dei presidenti Vladimir Putin e Joe Biden il 16 giugno a Ginevra, ha sostenuto inoltre il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.Secondo Lavrov, il fatto stesso degli imminenti colloqui tra i due leader è importante, Mosca sostiene lo spirito del dialogo. Mosca è interessata ai risultati positivi dell'incontro tra i presidenti russo e Usa Vladimir Putin e Joe Biden, ma per bisogna essere in due a volerlo, ha rilevato Lavrov. Non esiste un'agenda concordata per il faccia a faccia dei due presidente a Ginevra, ha aggiunto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Lavrov ha espresso la speranza che Vladimir Putin e Joe Biden siano in grado di determinare la linea sulle questioni di stabilità strategica. Secondo lui, la Russia e gli Stati Uniti hanno un interesse comune alla stabilità strategica, le parti sono in contatto in questo campo, ma gli approcci dei due Paesi differiscono.La Russia, ha sottolineato il ministro, sostiene un approccio globale, affinché gli Stati Uniti tengano conto di tutti i fattori che influenzano la stabilità strategica nell'ulteriore dialogo con gli Stati Uniti; a loro volta gli Usa hanno un approccio più ristretto: sono interessati solo a determinati aspetti e non sono molto inclini in questa fase ad accettare una concezione globale. L'incontro dei due presidenti è previsto per il 16 giugno a Ginevra.

