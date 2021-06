https://it.sputniknews.com/20210609/incidente-multiplo-una-ferrari-ne-distrugge-altre-due---video-11677226.html

Incidente multiplo: una Ferrari ne distrugge altre due - Video

Incidente multiplo: una Ferrari ne distrugge altre due - Video

Gli incidenti automobilistici clamorosi sono sempre uno spettacolo triste da vedere e ancora di più quando si verificano durante un evento di beneficenza. È... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T23:11+0200

2021-06-09T23:11+0200

2021-06-09T23:11+0200

video

ferrari

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/10011905_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_04d14cf4617f538201f46d0c9acf3c02.jpg

L'indicente si è verificato durante il gala di beneficenza annuale del Supercar Show, organizzato da CF Charities, il 6 giugno. Durante questi eventi, centinaia di auto da corsa offrono vari spettacoli in diverse parti della città, contribuendo così a raccogliere fondi per beneficenza.Sulle autostrade si genera quindi un intenso traffico di auto sportive, che in molte occasioni le Forze dell'ordine soccorrono scortandole o addirittura chiudendo alcune strade. Purtroppo proprio quest'ultima è stata la causa indiretta dell'incidente. Secondo il portale FerrariChat, l'incidente è avvenuto quando la polizia ha chiuso un tratto di autostrada per permettere alla carovana di auto di restare compatte; avendo la strada praticamente sgombra, alcuni dei loro piloti hanno premuto sull'acceleratore più del necessario. Nelle immagini si vede una Ferrari 488 nera perdere il controllo avvicinandosi troppo velocemente a un'auto più lenta, sbandando e urtando con una 488 Pista e una 458. Coinvolto anche un veicolo che non apparteneva al gruppo di bolidi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, ferrari