In Florida i bagnanti sono stati circondati dalla frenesia degli squali - Video

I filmati pubblicati di recente sui social media mostrano i bagnanti di Pensacola, in Florida, mentre rilassati nelle acque poco profonde durante il weekend del Memorial Day, ricevono una inaspettata sorpresa.Jacqueline Lesso, la donna che ha girato il video, era in barca con gli amici lo scorso 29 maggio quando ha avvistato diversi squali martello che nuotavano nell'acqua bassa e si avvicinavano a loro.Si vedono almeno quattro squali, e le loro pinne dorsali spuntare dall'acqua, e uno di loro nuotare a pochi centimetri da un bagnante che si trova in piedi nell'acqua che gli arriva alla cintola.Secondo i testimoni, citati da Fox10, in totale sono stati avvistati sette squali martello. Nel video si possono sentire le persone che strillano e ridono.Una delle donne, Lacey Faciane, ha descritto l'incontro come "un'esperienza fantastica".Mentre gli squali martello sono in genere piuttosto piccoli rispetto ai grandi bianchi, ad esempio, tuttavia alcuni possono raggiungere fino a 20 piedi di lunghezza e pesare 1.000 libbre. Uno studio del 2020 sulle otto specie di squali martello, ha scoperto che le loro teste li aiutano nel migliorare la manovrabilità, aiutandoli a catturare le prede.Secondo la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), a differenza del timido squalo martello smerlato, il grande martello rappresenta un settimo di tutti gli attacchi agli umani non provocati.

