Harry e Meghan accusano BBC di diffamazione per affermazioni sul nome della figlia Lilibet

Nuova battaglia legale tra gli ex reali e i media inglesi.

Gli duca e duchessa del Sussex, hanno inviato un avvertimento legale alla BBC per la diffusione di una notizia secondo la quale la coppia non aveva chiesto il permesso alla regina prima di dare alla piccola Lilibet questo nome.Il giornalista della Bbc corrispondente dal palazzo reale, aveva citato una fonte in palazzo affermando che alla monarca "non è mai stato chiesto" il permesso di usare il suo soprannome d'infanzia.Ma la coppia ha ribattuto alla notizia, insistendo sul fatto che avevano invece chiesto il permesso e accusano ora la Bbc di diffamazione.Un portavoce di Harry e Meghan ha affermato che l’ex duca aveva invece parlato con la regina per chiedere il suo consenso. Il portavoce ha anche detto che non avrebbero scelto quel nome se la regina Elisabetta II non avesse dato l’approvazione.“Durante la conversazione, ha condiviso il loro desiderio di chiamare la loro figlia Lilibet in suo onore. Se lei non avesse dato il consenso, non avrebbero usato il nome".Domenica Harry e Meghan hanno reso noto che la loro figlia secondogenita si chiamerà Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.La battaglia legale con i media britanniciLa minaccia di azioni legali rappresenta solo l'ultimo scontro tra gli ex reali e i media britannici.A marzo al Mail on Sunday, i giudici hanno ordinato di stampare una dichiarazione in prima pagina dopo aver perso una causa legata alla divulgazione di lettere private di Meghan.

