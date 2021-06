https://it.sputniknews.com/20210609/green-pass-non-deve-essere-un-ricatto-per-vaccinarsi-dice-giorgia-meloni-11666802.html

Green pass non deve essere un ricatto per vaccinarsi, dice Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d'Italia è un "tantinello" arrabbiata sulla storia del green pass, lei teme che verrà usato per vietare ai no-vax di entrare allo stadio... 09.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

giorgia meloni

Non ci sta Giorgia Meloni a far passare il green pass europeo come il ricatto che costringerà gli italiani e gli europei no vax e riluttanti a vaccinarsi.“Non permetteremo mai che il Green Pass nazionale diventi un metodo per ricattare i cittadini, negando loro la libertà di viaggiare, andare ad un concerto o cenare al ristorante come tutti. L'idea di essere costretti ad avere un lasciapassare per partecipare alla vita sociale è raggelante, letteralmente incompatibile con gli standard di una Nazione libera. Lo diciamo da sempre: questo strumento non può e non deve rientrare nella "normalità" delle cose. Ripartire sì, ricattare no”.E mentre Meloni considera agghiaccianti le considerazioni personali dell’ex direttore generale dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), il quale ha consigliato di vietare i viaggi, i concerti e perfino lo stadio e il ristorante ai non vaccinati, in Lombardia, dal centrodestra alleato arriva una visione diversa.La vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, espressione di Forza Italia, ha affermato di essere non favorevole all’obbligo vaccinale, ma favorevolissima alle “spinte gentili” come appunto il green pass.Il green pass è stato approvatoE il green pass è stato approvato, intanto, dal Parlamento europeo a larghissima maggioranza con soli 93 voti contrari e una manciata di astenuti. A favore quasi 550 parlamentari europei.Il green pass consentirà a tutti, anche ai non vaccinati, di circolare per l’Europa. Tre le condizioni per ottenere il certificato digitale Covid-19:Questo prevede la normativa europea. Ce né quindi per tutti, e i parlamentari europei si sono messi d’accordo che chi ha il green pass non sarà costretto a quarantene o limitazioni.I costi dei test non saranno a carico dell’Europa e neppure del sistema sanitario nazionale italiano.

Don Camillo Fa bene la melona a preoccuparsi, perché molti no-vax sono anche no-greenpass. I secondi devono rimanere a casa. Non vaccinarsi è un diritto, non diffondere il virus è un obbligo, punto. Perciò, i no-vax prima di andare al ristorante facciano il tampone. 6

Andrea SIAMO GIÀ SOTTO RICATTO. NON SARÀ LA DEMAGOGIA DI UNA CAROGNA FASCISTA A LIBBERARCI NE' DA QUESTO NE' DAGLI ALTRI TANTI RICATTI AI QUALI SIAMO SOTTOPOSTI IN QUESTA "LIBERA DEMOCRAZIA" 5

6

