Germania, medico inocula per sbaglio bambina di 9 anni contro Covid

La bambina sta bene e non mostra alcun sintomo o effetto collaterale. Il medico è indagato per negligenza e lesioni. 09.06.2021, Sputnik Italia

Un medico di un centro di vaccinazione comunale di Bobingen, in Svevia nel sud della Germania, ha somministrato impropriamente un vaccino contro il coronavirus a una bambina di nove anni, come ha riportato inizialmente l'emittente di Ausburg Hitradio RT1 e citato dal giornale Süddeutsche Zeitung.Come ha annunciato martedì la polizia, è stata avviata una procedura contro il medico con l'accusa di lesioni corporali negligenti dopo che la bimba ha ricevuto l'iniezione. Un avvocato ha spiegato per conto del fornitore di servizi che il medico aveva erroneamente ipotizzato che la bambina fosse una paziente ad alto rischio che aveva effettivamente bisogno di essere vaccinata. L'azienda si è immediatamente dissociata dal dipendente. Come ha raccontato il padre alla stazione radio, la vaccinazione è stata fatta subito dopo che il medico ha scherzato con sua figlia nella cabina di cura. Il medico si è scusato immediatamente, e la piccola è stata portata in una clinica per l'osservazione dopo l'incidente. Secondo il padre, la vaccinazione finora non ha avuto conseguenze sulla salute della figlia: "Non le manca nulla".

