Estradato in Italia cugino della ragazza pakistana Saman uccisa per no a matrimonio combinato

Ikram Ijaz era stato arrestato nella città francese di Nimes. 09.06.2021, Sputnik Italia

Ikram Ijaz, uno dei cugini di Saman Abbas, la giovane ragazza pakistana residente a Novellara scomparsa nel nulla e quasi certamente uccisa da membri della sua stessa famiglia per il suo no ad un matrimonio combinato, è stato consegnato alle autorità italiane dopo che nei giorni scorsi era stato fermato dalla polizia francese a Nimes mentre cercava di recarsi in pullman in Spagna con documenti falsi.Ikram Ijaz è uno dei sospettati per omicidio e occultamento di cadavere di Saman Abbas. In precedenza il fratello della ragazza rendendo una testimonianza ai carabinieri aveva sostenuto che lo zio Danish Hasnain aveva ucciso Saman strangolandola.Hasnain, 33 anni, ora ricercato in tutta Europa con l’accusa di sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere, è lo zio temuto della famiglia che i genitori di Saman ritenevano capace di sterminare tutti loro.

