El Salvador approva il bitcoin come valuta a corso legale

Per legge il bitcoin è una valuta a corso legale in El Salvador, cittadini, imprese e turisti potranno usare bitcoin come moneta senza alcuna restrizione. 09.06.2021

Detto fatto. Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha mantenuto la promessa fatta partecipando al meeting Bitcoin 2021 di Miami dove aveva annunciato che avrebbe presentato una proposta per legalizzare la criptovalute nel suo Paese.Il Parlamento di El Salvador ha approvato la richiesta del suo presidente a larga maggioranza, trasformando il bitcoin in una valuta a corso legale. 62 i voti a favore della proposta di legge, 19 i voti contrari e 3 gli astenuti.Ora si attende soltanto che il presidente Bukele firmi la legge per renderla operativa e ciò dovrebbe avvenire nelle prossime ore o domani secondo fonti di stampa.Il precedente storico risale all’aprile del 2017, quando il governo del Giappone dichiarò il bitcoin valuta a corso legale accanto allo yen.Secondo Cnbc subito dopo il voto favorevole il prezzo del bitcoin è salito del 5%, tuttavia resta debole la sua tendenza.Bitcoin libero di circolare in El SalvadorLa legge prevede che il bitcoin non avrà alcuna limitazione di utilizzo nel piccolo paese dell’America centrale, e che entità pubbliche e private potranno utilizzarlo per transazioni lecite.I prezzi dei prodotti potranno essere mostrati in bitcoin nei negozi, le tasse potranno essere pagate in bitcoin e gli scambi in bitcoin non saranno soggetti alla tassa del capital gain.El Salvador crypto friendly: perché?L’obiettivo dichiarato anche sui social network dal presidente Bukele, è di facilitare la rimessa finanziaria inviata dai salvadoregni emigrati per motivi di lavoro verso le loro famiglie.Altro obiettivo è l’attrazione di capitali, dichiarare El Salvador una nazione in cui il bitcoin è legale in ogni suo aspetto potrebbe attrarre non pochi investimenti e anche molte società in cerca di una nazione amica delle criptovalute.Tim Draper, noto bitcoin evangelist e investitore, via Twitter aveva annunciato che se la legge fosse stata approvata lui avrebbe comprato subito un biglietto aereo per recarsi nella capitale e discutere di investimenti.El Salvador appare voler giocare la carta del bitcoin per rafforzare l’economia interna.

