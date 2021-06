https://it.sputniknews.com/20210609/donna-34-anni-vaccinata-con-astrazeneca-e-ricoverata-allospedale-san-martino-di-genova-11665816.html

Genova, donna 34enne vaccinata con AstraZeneca ricoverata in terapia intensiva

Genova, donna 34enne vaccinata con AstraZeneca ricoverata in terapia intensiva

Sono in corso accertamenti su di una donna di 34 anni che si è presentata in ospedale lamentando mal di testa a seguito della somministrazione del Vaxzevria... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T14:59+0200

2021-06-09T14:59+0200

2021-06-09T16:13+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384185_0:106:2352:1428_1920x0_80_0_0_de301598cd403061c67bd2582b9e3a33.jpg

Lo scorso 27 di maggio una donna di 34 anni di Savona è stata vaccinata con la prima dose di AstraZeneca, ed ora risulta ricoverata in terapia intensiva presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova dove sono in corso accertamenti.A riferire la notizia è una comunicazione della Regione Liguria, come riportato dall’agenzia di stampa Ansa.Secondo i primi esami effettuati presso il Pronto soccorso del nosocomio, è emerso un livello basso di piastrine nel sangue.La donna ha riferito ai sanitari di essere stata vaccinata ad Alassio (Savona) il giorno 27 maggio scorso ricevendo il Vaxzevria di AstraZeneca. In Italia e nel mondo non è la prima volta che si registrano casi di reazione grave avversa dopo la vaccinazione contro il Covid con il preparato della casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. L'Ema ha successivamente ammesso l'esistenza di un nesso tra la coagulazione anomala del sangue e il vaccino di AstraZeneca, pur rilevando che i benefici dell'immunizzazione dal coronavirus con questo siero superano di gran lunga i rischi.Altri casi recentiPresso l’ospedale San Martino di Genova è ricoverata una ragazza di 18 anni per trombosi cerebrale.Restano gravi le condizioni di Irene Cervelli, l’impiegata di 41 anni di Segromigno in Piano colpita da un Ictus venerdì scorso. Il 27 maggio scorso aveva ricevuto la prima dose del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca, e nove giorni dopo l’evento che ora la tiene in bilico nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cisanello.La richiesta dei medici vaccinatori di GenovaProprio a Genova un gruppo di 24 medici vaccinatori volontari avevano richiesto lo stop della somministrazione del vaccino Vaxzevria nella popolazione sotto i 55 anni come raccomandato dall’Aifa e di cessare gli open day con i vaccini AstraZeneca e Janssen nella popolazione giovane perché i rischi sono superiori ai benefici.In particolare si sottolineava come fossero le donne le più colpite.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia