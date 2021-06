https://it.sputniknews.com/20210609/di-maio-si-va-verso-ripresa-grazie-a-green-pass-turisti-stranieri-in-italia-11673791.html

Di Maio: "Si va verso ripresa, grazie a green pass turisti stranieri in Italia"

Di Maio: "Si va verso ripresa, grazie a green pass turisti stranieri in Italia"

In un post su Facebook, il Ministro degli Esteri ha parlato di ripartenza dell'economia e del turismo, sottolineando il ruolo positivo in questo processo del... 09.06.2021, Sputnik Italia

Per Di Maio ormai cominciamo davvero a rivedere la luce.Il ministro ha affidato i suoi pensieri a riguardo a Facebook, in cui ha evidenziato il ruolo che il green pass è destinato ad assumere in questo processo.L'esponente dei 5 Stelle ha assicurato che il governo sta lavorando per rilanciare i settori dell'economia, del turismo e delle fiere, invitando per questo ad "azzerare" le polemiche e alla collaborazione tra istituzioni. L'entusiasmo per la misura comunque non è condiviso da tutti, a cominciare dall'opposizione. Giorgia Meloni infatti lo ha stigmatizzato come un possibile "metodo per ricattare i cittadini, negando loro la libertà di viaggiare, andare ad un concerto o cenare al ristorante come tutti", esprimendo il suo pensiero riguardo il fatto che "l'idea di essere costretti ad avere un lasciapassare per partecipare alla vita sociale è raggelante, letteralmente incompatibile con gli standard di una Nazione libera".

