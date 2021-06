https://it.sputniknews.com/20210609/dai-viaggi-allabbigliamento-cosi-il-covid-ha-fatto-tornare-i-consumi-indietro-di-ventanni--11664679.html

Dai viaggi all'abbigliamento: così il Covid ha fatto tornare i consumi indietro di vent'anni

Dai viaggi all'abbigliamento: così il Covid ha fatto tornare i consumi indietro di vent'anni

La pandemia ha fatto crollare del 12,2 per cento i consumi delle famiglie italiane. È il crollo peggiore dalla fine degli anni '90.

2021-06-09T13:56+0200

2021-06-09T13:56+0200

2021-06-09T13:56+0200

spesa

coronavirus

crisi

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/891/68/8916889_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43f171738f28b9e3d260c56456618f45.jpg

Oltre un anno di lockdown, smartworking e limitazioni alla mobilità hanno messo in ginocchio la maggior parte degli italiani. Ora a certificare l’effetto nefasto della pandemia sui consumi è anche l’Istat che parla di un crollo del 9 per cento della spesa delle famiglie rispetto al 2019. E si tratta di un numero a rialzo. Sì, perché la cifra comprende anche al suo interno la spesa per gli affitti, che difficilmente si modifica. Escludendola, infatti, si ha l’idea della contrazione reale dei consumi degli italiani, che è stata del 12,2 per cento. Secondo l’indagine dell’Istat, ripresa dall’Agi, nel 2020 la metà delle famiglie italiane ha speso non più di 1.962 euro. A restare invariata è stata la spesa per i beni di prima necessità, come alimentari e bevande, e per i servizi essenziali, come le spese per la casa, l’acqua e l’elettricità.Per tutto il resto gli esborsi sono crollati del 19,3 per cento: dai 1.200 euro del 2019 si è passati a 976 euro al mese del 2020.Ovviamente a diminuire sono state le spese per alberghi e ristoranti, rimasti chiusi per diversi mesi, che sono scese del 38,9 per cento lo scorso anno, e per cinema e teatri, con un -26 per cento. A soffrire sono stati anche il settore dei trasporti, per cui la spesa è diminuita complessivamente del 24,6 per cento nel 2020, e dell’abbigliamento e calzature, con un meno 23,3 per cento. I dati si accentuano in negativo dove il lockdown è stato più esteso nel tempo, come ad esempio nel Nord Italia, che ha fatto registrare il calo più intenso rispetto al Centro e al Sud. Anche se al Nord, ed in particolare nelle regioni del Nord Est, continuano ad osservarsi i livelli di spesa più elevati in proporzione. Resistono invece i consumi relativi a visite e accertamenti medici, che assieme ad alimentari e spese per la casa rappresentano una delle spese alle quali gli italiani non hanno rinunciato, con un calo che si attesta nel complesso al -15,7 per cento. La flessione, però, è più accentuata nelle regioni del Sud, dove la spesa per le prestazioni sanitarie si è ridotta del 24,6 per cento.

https://it.sputniknews.com/20210601/piu-occupati-ad-aprile-certifica-listat-diminuiscono-gli-inattivi-11543741.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

spesa, coronavirus, crisi, italia