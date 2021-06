https://it.sputniknews.com/20210609/crescita-e-riforme-brunetta-cosi-draghi-sta-cambiando-litalia-11674320.html

Crescita e riforme, Brunetta: "Così Draghi sta cambiando l'Italia"

Crescita e riforme, Brunetta: "Così Draghi sta cambiando l'Italia"

Per il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, le performance italiane nel primo trimestre del 2021 sono migliori di quelle della media Ue... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T20:23+0200

2021-06-09T20:23+0200

2021-06-09T20:27+0200

crescita

unione europea

italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/10140286_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_657f88c8b7588175f07aa48fccbc363d.jpg

L’Italia non è più il “grande malato d’Europa”. Anzi, forse, con buona pace dei quotidiani stranieri, in realtà non lo è mai stato. Ad affermarlo è il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che in un editoriale pubblicato sull’Huffington Post sciorina i dati sulla crescita europea nel primo trimestre del 2021. Numeri che sorprendono in positivo. Il calo atteso nell’Eurozona era dello 0,6 per cento, mentre quello effettivo è stato dello 0,3. Ancor meglio ha fatto l’Italia, che cresce dello 0,1 per cento in più rispetto alla media europea. Insomma, “il vento sta cambiando”, assicura il ministro, anche se permane il “gap di performance macroeconomiche tra l’Italia” e i Paesi del nord Europa “in termini di tasso di crescita del Pil e di produttività dei fattori della produzione”. L’Italia, assicura il ministro, sta cambiando. “Sarà un cambiamento profondo e strutturale”, dice Brunetta. “Un’anomalia, stavolta in positivo”. Il ministro analizza i dati sul debito pubblico italiano rispetto alla media Europea e proprio sulla base delle statistiche degli ultimi anni rifiuta le “congetture allarmistiche”. Poi prende in esame la spesa pubblica che, afferma, “ha un tracciato simile a quello europeo”, e le politiche fiscali. Su questo punto, invece, evidenzia “il maggior carico che grava sulla società italiana” e “il minor peso dei contributi sociali versati” dovuto al “basso tasso di attività (lavoro regolare) di cui soffre l’Italia: appena il 65,7% della popolazione in età compresa tra i 15 ed i 64 anni, secondo le valutazioni della Commissione europea”. Oggi, continua il ministro, la sfida dello Stato è quella di “liberare l’Italia da tutti i vincoli che impediscono alle idee di creare sviluppo”. A partire dalla creazione di “una pubblica amministrazione moderna ed efficiente, un sistema di regole semplici, chiare e trasparenti, condizioni concorrenziali di accesso al mercato, investimenti significativi, specie in ricerca, innovazione e infrastrutture, accompagnati dalle riforme necessarie per rimuovere le persistenti barriere alla loro programmazione”. Insomma, “il mercato privato delle idee”, dice Brunetta, dovrebbe essere messo “nella condizione di funzionare efficacemente”. “La capacità di mantenere gli impegni apre non solo la cassaforte dei fondi, - spiega il ministro della Pa - ma soprattutto la cassaforte della credibilità”. “E se l’Italia parte con il piede giusto e con la giusta reputazione, la combinazione di riforme e investimenti pubblici europei del Next Generation Eu avrà l’effetto concreto di attrarre ulteriori investimenti privati aggiuntivi”, conclude.

https://it.sputniknews.com/20210530/brunetta-il-boom-economico-in-italia-sta-arrivando-11502849.html

https://it.sputniknews.com/20210604/pa-brunetta-faremo-le-riforme-che-nessuno-e-mai-stato-in-grado-di-fare-11593708.html

2

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

crescita, unione europea, italia, economia