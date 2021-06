https://it.sputniknews.com/20210609/covid-italia-tasso-positivita-085-per-terza-dose-presto-parlare-11662124.html

Covid Italia, tasso positività 0,85%, per terza dose "presto parlare"

Covid Italia, tasso positività 0,85%, per terza dose "presto parlare"

Migliora la situazione epidemica del Bel Paese, con l'aumento dei vaccinati e maggiori controlli per individuare eventuali positivi e fermare quanto possibile... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T10:56+0200

2021-06-09T10:56+0200

2021-06-09T10:56+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9750292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b9b3a6be5b7f31386130378b0d1d7f06.jpg

Continua a scendere la curva epidemica in Italia, ora il tasso di positività scende sotto l'1% allo 0,85% nel mezzo delle discussioni su una possibile terza dose.Ieri nel paese sono stati effettuati 136mila tamponi, che hanno rivelato 1.896 nuovi contagi e un calo dei ricoveri, con terapie intensive scese di 71 (17 ingressi al giorno) e ai minimi i ricoveri ordinari, 225. In aumento i decessi, 102 rispetto ai 65 del giorno precedente, portando il totale a 126.690.Prosegue la campagna vaccinale: 39.312.253 i vaccini somministrati e 13.338.891 le persone vaccinate con due dosi (24,59% della popolazione over 12). Si discute ora di un possibile terzo richiamo, come ha ipotizzato il commissario all'emergenza Covid il generale Francesco Figliuolo in un intervento alla Camera dei Deputati.Sullo stesso tema è intervenuta anche Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, che su La Stampa ha avvertito che è ancora molto presto per parlare di una terza inoculazione del vaccino, dato l'andamento ancora incerto e non osservato della malattia."In assenza di dati e con un virus poco conosciuto, lanciarsi in previsioni sembra invece piuttosto complicato, in quanto non conosciamo bene la risposta immunitaria che conferisce protezione all'infezione o, come si dice in termini tecnici, non sono ancora del tutto chiari i 'correlati immunologici di protezione'", ha spiegato Viola. "Prima di decidere per le terze dosi, bisognerebbe quindi aspettare e valutare i possibili scenari, che dipenderanno anche dalla capacità del virus di mutare".Secondo l'immunologa, con il tempo il Covid potrebbe diventare 'una banale influenza', e il vaccino ripetuto potrebbe in futuro essere consigliato soltanto alle categorie di popolazione più debole e suscettibile a sviluppare la malattia, ma sono comunque ancora tutte ipotesi.

https://it.sputniknews.com/20210609/germania-medico-inocula-per-sbaglio-bambina-di-9-anni-contro-covid-11661149.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, vaccino