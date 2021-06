https://it.sputniknews.com/20210609/covid-il-rilascio-del-green-pass-potrebbe-creare-caos-negli-aeroporti---esperto-11675525.html

Covid, il rilascio del green pass potrebbe creare caos negli aeroporti - esperto

Covid, il rilascio del green pass potrebbe creare caos negli aeroporti - esperto

Il rilascio di certificati o passaporti COVID potrebbe causare il caos negli aeroporti e in altri snodi di trasporto, poiché il personale dovrà verificare la... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T20:55+0200

2021-06-09T20:55+0200

2021-06-09T20:55+0200

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/887/72/8877229_0:0:1874:1054_1920x0_80_0_0_9d5b5f60050bdf49cb961ceb2cd3c4ee.jpg

Il certificato digitale dell'UE che indica se una persona è risultata negativa al COVID-19, si è ripresa dalla malattia o è stata vaccinata contro il virus sarà rilasciato a luglio. Tuttavia Steffen, che ha parlato con 'Sputnik' a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha affermato che anche altre organizzazioni, come l'International Air Transport Association (IATA), hanno creato i propri certificati sanitari digitali. "Se penso a questi poveri impiegati nei registri aeroportuali che devono capire se un certificato di questo tipo è legittimo o meno, non li invidio", ha aggiunto.Tuttavia l'epidemiologo ha affermato che le persone vaccinate possono generalmente viaggiare in sicurezza, dato il loro basso rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19 anche se infette. Steffen ritiene inoltre fondamentale riprendere i viaggi internazionali per sostenere i Paesi che dipendono in gran parte dal settore del turismo. Pazienti guariti con una dose di vaccino mRNA Steffen ha inoltre osservato che l'immunità delle persone che si sono riprese dal COVID-19 e hanno ricevuto una dose del vaccino mRNA (mRNA, per l'acronimo di questa tecnologia basata sull'RNA messaggero delle cellule) come quelli di Pfizer e Moderna potrebbe durare diversi anni. L'epidemiologo ha anche evidenziato l'efficacia di questo tipo di vaccino contro le nuove varianti del coronavirus che si sono diffuse nel mondo, sottolineando tuttavia l'importanza di "discutere le dosi di richiamo" per qualsiasi tipo di vaccino esistente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus