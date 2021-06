https://it.sputniknews.com/20210609/colombia-le-proteste-anti-governative-continuano-a-bogota-11676341.html

Colombia: le proteste anti-governative continuano a Bogotà

Colombia: le proteste anti-governative continuano a Bogotà

Sputnik è in diretta da Bogotà dove la gente scende in strada per esigere che il governo agisca per combattere la povertà, la violenza della polizia e le... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T21:54+0200

2021-06-09T21:54+0200

2021-06-09T21:54+0200

colombia

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/11585854_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_1b2703f11a57158de9298ecdf05d0763.jpg

Nelle ultime settimane decine di persone sono state uccise e centinaia ferite nel corso delle proteste.

colombia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, video