https://it.sputniknews.com/20210609/cina-nello-xinjiang-vietato-completamente-il-mining-di-criptovalute-11666206.html

Cina, nello Xinjiang vietato completamente il mining di criptovalute

Cina, nello Xinjiang vietato completamente il mining di criptovalute

Le autorità della regione autonoma cinese dello Xinjiang hanno disposto l'immediata sospensione delle attività dei "minatori" di criptovalute, scrive The... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T16:20+0200

2021-06-09T16:20+0200

2021-06-09T16:20+0200

criptovalute

estrazione

cina

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/847/48/8474806_0:190:2964:1857_1920x0_80_0_0_415de420f9bd7e810387d3e9117be65b.jpg

Le misure corrispondenti dovrebbero essere prese dall'amministrazione del Parco per lo sviluppo economico e tecnologico di Zhongdong, dove si trovano imprese per l'estrazione e l'uso del carbone, comprese le centrali elettriche a carbone e stabilimenti industriali. Questo ambiente attrae i minatori di criptovalute per l'elettricità economica e conveniente. Le decisione dell'amministrazione locale cinese deriva dalla dichiarazione di maggio delle autorità sulla necessità di combattere il mining e il trading di criptovalute. Alla fine di maggio, il vice premier del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese Liu He ha chiesto una regolamentazione più severa del mining e del trading di criptovalute. Successivamente molti minatori hanno sospeso le attività nel Paese asiatico. Ad esempio, due grandi aziende, BTC.TOP e HashCow, hanno sospeso le loro attività. Inoltre la piattaforma di negoziazione delle criptovalute Huobi ha annunciato la sospensione del mining di criptovalute.In precedenza in El Salvador era stato reso legale l'uso del bitcoin, la criptovaluta più popolare nel mondo.

https://it.sputniknews.com/20210609/el-salvador-approva-il-bitcoin-come-valuta-a-corso-legale-11663011.html

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

criptovalute, estrazione, cina, economia