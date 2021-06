https://it.sputniknews.com/20210609/biden-punta-a-far-capire-a-putin-e-cina-lunita-di-usa-e-ue-e-concretezza-g7--11669718.html

Biden punta a far capire a Putin e Cina l'unità di Usa e Ue e concretezza G7

Biden punta a far capire a Putin e Cina l'unità di Usa e Ue e concretezza G7

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato oggi di voler mettere in chiaro a Russia e Cina che gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il G7 sono uniti nella... 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T16:35+0200

2021-06-09T16:35+0200

2021-06-09T16:35+0200

unione europea

joe biden

g7

geopolitica

occidente

vladimir putin

usa

cina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/10407768_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_0b39f6fc5c6243b78092ab3c8bcc6e18.png

Alla domanda se lui e Putin sarebbero in grado di raggiungere un accordo sugli attacchi informatici quando si incontreranno in Svizzera il 16 giugno, Biden ha detto, "chi lo sa". In precedenza il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva affermato che gli Stati Uniti dovrebbero lavorare sui propri errori nella politica adottata contro Mosca per aspettarsi risultati positivi dal faccia a faccia di Ginevra tra Biden e Putin.All'inizio di questo mese, la Casa Bianca ha dichiarato di essere in contatto con le autorità russe a seguito del cyber-attacco al produttore di carne JBS USA, che ha costretto a far chiudere alcuni impianti in America. L'amministrazione Biden ha affermato di ritenere che alcuni degli hacker risiedano in Russia.Washington ritiene inoltre che gli hacker con sede in Russia abbiano attaccato il Colonial Pipeline, uno dei maggiori fornitori di carburante degli Stati Uniti che fornisce circa il 45% della benzina nella costa orientale del Paese. Lunedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che gli investigatori hanno recuperato una parte del riscatto da 5 milioni $ che è stato pagato in Bitcoin al gruppo di hacker DarkSide.

https://it.sputniknews.com/20210606/biden-usa-devono-guidare-il-mondo-da-posizione-di-forza-in-vista-di-viaggio-in-europa-11607616.html

1

usa

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, joe biden, g7, geopolitica, occidente, vladimir putin, usa, cina, russia