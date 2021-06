https://it.sputniknews.com/20210609/afghanistan-attacco-dei-talebani-ai-sminatori-10-morti-11661263.html

Afghanistan, attacco dei talebani ai sminatori: 10 morti

Afghanistan, attacco dei talebani ai sminatori: 10 morti

Attentato in Afghanistan ad opera dei talebani, rivolto al personale di una organizzazione non governativa, si contano 10 morte e numerosi feriti. 09.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-09T09:37+0200

2021-06-09T09:37+0200

2021-06-09T09:44+0200

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/10508173_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_09d0cccd10ab57011e942bbd317edb07.jpg

I talebani sono entrati nel complesso di un organismo responsabile delle operazioni di sminamento nel distretto di Baghlan-e-Marzaki, nella provincia di Baghlan in Afghanistan, ed hanno iniziato a sparare a tutti senza distinzione, lo ha detto il portavoce ministeriale Tareq Arian, come riportato da RaiNews.Nell’attentato ad opera dei terroristi talebani sono morte 10 persone e 16 quelle che sarebbero rimaste ferite.Le persone coinvolte nell’attentato lavorano per la società anglo-statunitense ‘Halo Trust’, una organizzazione non governativa specializzata nello sminamento e nella rimozione di ordigni inesplosi composta da soli afgani.L’attacco è avvenuto la notte scorsa in una area controllata dalle forze governative. I terroristi talebani avevano il volto coperto dalle maschere ha riferito il portavoce del governatore della provincia di Baghlan, Jawed Basharat, come riferito da Afp.I talenbani riconquistano i territoriSi fa notare come la provincia di Baghlan negli ultimi mesi sia stata teatro di continui e violenti scontri armati, anche quotidiani, tra le forze governative e i talebani.La violenza, però, è aumentata l’1 maggio, quando i reparti militari statunitensi presenti nell’area hanno iniziato l’ultima fase del ritiro delle truppe che si completerà simbolicamente l’11 settembre 2021, a 20 anni dall’attentato alle Torri Gemelle.Anche l’Italia ammaina la bandieraSi torna a casa. Dopo quasi 20 anni di presenza in Afghanistan, la NATO ha deciso di ammainare la bandiera e di ritirare tutti i contingenti presenti sul suolo afgano.Martedì 8 giugno, alla presenza del ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, si è svolta ad Herat, presso la base di Camp Arena, la cerimonia dell’ammaina bandiera con cui l’Italia saluta l’Afghanistan e se ne torna a casa.Alla cerimonia era presente anche il capo di stato maggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli e il comandante del comando operativo interforze Luciano Portolano.Entro le prossime settimane si concluderà il rimpatrio di tutti i militari ancora presenti, che ad inizio anno contavano 800 presenze.

https://it.sputniknews.com/20210608/ritiro-truppe-afghanistan-si-ammaina-la-bandiera-italiana-11650586.html

2

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan