Zangrillo, il virus è sparito? E' in letargo

Un anno fa il professore in anestesiologia e rianimazione del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, disse che il virus era clinicamente sparito.Ospite a distanza della trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, il professore afferma che la traduzione fatta dagli altri “era volutamente di parte e maliziosa, non rinnego nulla”, ma, c’è un ma.Oggi il professore afferma:Le “cassate” dei personaggi autoalimentatiIl medico personale di Silvio Berlusconi si toglie qualche sassolino dalla scarpa e ne approfitta del mezzo radiofonico per dire che: In effetti in questi ultimi mesi di critiche tra professori, virologi, epidemiologi, ce ne sono state tante.E forse anche il pubblico a casa si è scocciato di vederli sempre in televisione e alla radio come ha testimoniato il regista Gabriele Muccino.

