Vaccino AstraZeneca, Associazione Coscioni chiede stop sui giovani

A chiederlo al Governo sono anche scienziati ed accademici che si riconoscono nell'associazione per la libertà sulla ricerca scientifica Luca Coscioni, i quali invitano a “sospendere immediatamente” la somministrazione in questa fascia di età “a causa dei documentati rischi”.L’appello è firmato da Filomena Gallo e da Marco Cappato, rispettivamente segretario e tesoriere dell’associazione.“I vaccini a vettore adenovirale, possono causare in soggetti predisposti la trombosi venosa trombocitopenica, un effetto collaterale raro che può avere esito fatale”, si ricorda.“La fascia di età più a rischio è quella dai 20 ai 55 anni, soprattutto individui di sesso femminile” proseguono ricordando che l'iniziativa degli open days AstraZeneca e Jansssen, “sta riscuotendo grande successo, ma non è nel miglior interesse dei giovani”, ritengono.Hanno firmato la lettere anche il co-presidente Michele De Luca, direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Stefano Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia; Valeria Poli, presidente Società Italiana Biofisica e Biologia Molecolare; Gilberto Corbellini, ordinario di storia della medicina e docente di bioetica presso La Sapienza l'Università di Roma; Anna Rubartelli, docente di Biologia Cellulare e Molecolare; Gennaro Ciliberto, presidente Federazione Italiana Scienze della Vita (Fisv); le immunologhe Anna Mondino e Giulia Casorati.La lettera dei 24 medici di GenovaA Genova 24 giovani medici volontari per la campagna vaccinale giorni fa avevano chiesto apertamente di non somministrare più AstraZeneca e Janssen alle giovani e ai giovani poiché ritengono che nel loro caso i rischi superino i benefici.In questo caso il presidente dell’Ordine dei medici di Genova ha minacciato un procedimento disciplinare.

