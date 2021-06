https://it.sputniknews.com/20210608/vaccini-speranza-rari-casi-avversi-non-mettono-in-discussione-sicurezza-11658628.html

Speranza: "Abbiamo la certezza che il vaccino funzioni"

Nonostante le polemiche legate agli Open Day vaccinali per i più giovani, il ministro si è dichiarato favorevole alla vaccinazione per tutte le fasce di età... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T21:53+0200

Speranza ha risposto così a una domanda sulle polemiche sollevate da alcuni esperti sugli Open Day con il vaccino AstraZeneca anche per i più giovani, dopo il caso di una ragazza 18enne finita in condizioni gravi all'ospedale San Martino di Genova per una trombosi cerebrale.Nonostante tutto per il ministro è "bello vedere in questi giorni tanti giovani in fila per vaccinarsi, il segnale di un paese che vuole ripartire".A sostegno della sua tesi il ministro ha chiamato in causa il calo dei decessi, poiché "da qualche settimana siamo sotto i 100, ma per me il giorno più bello sarà quando avremo zero decessi. Aspetto quel giorno con tutta l'ansia possibile".Nonostante i numeri positivi l'esponente di LeU ha comunque come sempre invitato alla prudenza "perché il virus ancora circola, abbiamo numeri che non possono essere sottovalutati e numeri di casi che dicono che il virus ancora c'è. Quindi l'uso della mascherina, il lavaggio delle mani e il distanziamento sono regole che ancora per un po' dobbiamo conservare, perché ci aiutano a gestire questa fase di transizione".A tal proposito il Ministro della Salute ha difeso le misure di riapertura graduale.Speranza si è detto favorevole anche alla vaccinazione dei bambini, "soprattutto se pensiamo a settembre, alla riapertura delle scuole".

