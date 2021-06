https://it.sputniknews.com/20210608/vaccini-morte-insegnante-a-gela-i-legali-si-oppongono-alla-chiusura-del-caso-11651608.html

AZ, insegnante morte a Gela, i legali si oppongono alla chiusura del caso: si interroghi sui rischi

L'insegnante era stata ricoverata d'urgenza dopo un malore improvviso a marzo. Le era stata somministrata da poco la prima dose del vaccino di AstraZeneca. 08.06.2021, Sputnik Italia

A maggio la Procura aveva chiesto l'archiviazione del caso dell'insegnante 37enne morta a Gela dopo un'improvvisa emorragia cerebrale, caso inizialmente collegato alla dose di vaccino di AstraZeneca che la donna aveva ricevuto pochi giorni prima, in quanto "non erano emerse correlazioni di rilievo penale tra la somministrazione del vaccino e il decesso imputabili a medici o sanitari che hanno avuto in cura la paziente".I legali hanno sottolineato come, nonostante numerose precedenti segnalazioni di casi di trombosi, specialmente nelle donne, sviluppati apparentemente dopo la somministrazione del vaccino, l'EMA avesse approvato il 29 gennaio 2021 la commnercializzazione del farmaco.Secondo gli avvocati, "la donna aveva dunque diritto ad essere informata congruamente sui rischi che avrebbe corso, tanto più che, già all'epoca, numerosi Paesi avevano temporaneamente escluso, o raccomandato di evitare, la somministrazione di quel vaccino".

