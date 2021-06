https://it.sputniknews.com/20210608/usa-farmacista-condannato-a-3-anni-di-carcere-per-aver-cercato-di-rovinare-vaccini-anti-covid-11658995.html

Usa, farmacista condannato a 3 anni di carcere per aver cercato di rovinare vaccini anti-Covid

Usa, farmacista condannato a 3 anni di carcere per aver cercato di rovinare vaccini anti-Covid

Un farmacista ospedaliero che ha ammesso di essere scettico sui vaccini contro il coronavirus ha ricevuto una condanna a 3 anni di carcere per aver manomesso... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T22:26+0200

2021-06-08T22:26+0200

2021-06-08T22:26+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

giustizia

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384930_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b3e9e187f9a18d844011b89c67f8803.jpg

In base al patteggiamento, Brandenburg ha dichiarato di essere scettico sui vaccini in generale, e sul vaccino Moderna in particolare ha espresso le sue convinzioni sui vaccini ai suoi colleghi, prosegue la nota. Dichiarandosi colpevole, Brandenburg ha riconosciuto che dopo aver lasciato i vaccini fuori per diverse ore dal refrigeratore, li ha rimessi dentro per essere utilizzati nella clinica dei vaccini dell'ospedale il giorno successivo. Prima che fosse scoperta la sua condotta, 57 persone avevano ricevuto dosi del vaccino dalle fiale compromesse, secondo il comunicato.

1

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, vaccino, giustizia, usa