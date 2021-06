https://it.sputniknews.com/20210608/situazione-41-enne-colpita-da-ictus-a-lucca-famiglia-presenta-esposto-11654843.html

Situazione 41 enne colpita da Ictus a Lucca, famiglia presenta esposto

Si era vaccinata con AstraZeneca per accelerare i tempi Irene Cervelli, la donna di 42 anni che 9 giorni dopo il vaccino è stata colpita da Ictus. In corso... 08.06.2021, Sputnik Italia

Restano gravi le condizioni di Irene Cervelli, l’impiegata di 41 anni di Segromigno in Piano colpita da un Ictus venerdì scorso. Il 27 maggio scorso aveva ricevuto la prima dose del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca, e nove giorni dopo l’evento che ora la tiene in bilico nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cisanello.Ecco perché si attendono gli esami effettuati dall’ospedale di Cisanello in collaborazione con la clinica universitaria di Firenze per poi procedere alla presentazione di un esposto.L’avvocato spiega anche che l’impiegata si era già registrata in piattaforma regionale e attendeva lo Pfizer, poi ha preferito optare per l’Open Day dal momento che la seconda dose non sarebbe coincisa con il periodo delle vacanze estive.Nove giorni dopo il tragico epilogo con la perdita di conoscenza mentre saliva le scale di casa.Il caso della 18 enne di GenovaA Genova è in gravi condizioni per una trombosi cerebrale una ragazza di 18 anni che aveva partecipato agli Open Day AstraZeneca. Anche in questo caso dopo alcuni giorni il malore.Un gruppo di medici di Genova ha chiesto di non somministrare oltre i vaccini a vettore adenovirale ai giovani poiché per loro i rischi superano i benefici.Anche l’associazione Luca Coscioni si è aggiunta alla richiesta con una propria lettera firmata da accademici italiani che si riconoscono nell’associazione dedita alla legalizzazione dell’eutanasia, ma che in questo caso stanno appoggiando una campagna pro-vita.

