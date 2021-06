https://it.sputniknews.com/20210608/schiaffo-a-macron-le-reazioni-del-web-11658063.html

Schiaffo a Macron, le reazioni del web

Durante il viaggio nella Drôme, nell'ambito del suo tour della Francia, il Presidente Emmanuel Macron ha ricevuto uno schiaffo da un individuo. Il video... 08.06.2021, Sputnik Italia

Lo schiaffo ricevuto da Macron ha fatto il giro del mondo e le immagini sono giunte presto anche in Italia.Un fatto singolare che ha acceso la miccia dell'ironia degli utenti del web italiani, che attraverso Twitter hanno diffuso meme e commenti spassosi. Tanti i parallelismi con la colluttazione più celebre del 2020, quella tra Papa Francesco e una donna cinese. Tanti avevano scherzosamente associato il fatto del Vaticano allo scoppio della pandemia: che quanto accaduto in Francia sancisca la sua fine?Una differenza però c'è: la reazione di papa Francesco.In tema di parallelismi, c'è chi ha chiamato in causa il modellino del Duomo di Milano lanciato in faccia a Silvio Berlusconi.C'è chi, anziché elegante, il buffetto lo ha trovato privo di passione, che - Chef Cannavacciuolo docet - non deve mancare mai.Per altri invece è stato abbastanza rude e quindi la celebre citazione di Mario Brega aka Er Principe in 'Bianco, Rosso e Verdone' si è prestata perfettamente.Infine un riferimento alle polemiche scaturite in seguito alla vittoria italiana all'Eurovision è stato fatto dall'alter-ego romano di Osho, Federico Palmaroli.Durante il suo viaggio nella Drôme, nell'ambito del suo tour della Francia, Emmanuel Macron ha ricevuto uno schiaffo da un individuo. In seguito all'accaduto, due persone sono state arrestate.Il presidente francese si è detto per nulla intimorito e ha dichiarato che il suo tour continuerà.

