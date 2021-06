https://it.sputniknews.com/20210608/russia-estremo-oriente-voli-in-condizioni-meteo-avverse-per-equipaggi-bombardieri-tu-95ms---video-11656016.html

Russia, Estremo Oriente: voli in condizioni meteo avverse per equipaggi bombardieri Tu-95MS - Video

Russia, Estremo Oriente: voli in condizioni meteo avverse per equipaggi bombardieri Tu-95MS - Video

Nella regione dell'Amur, presso la base aerea Ukrainka, gli equipaggi dei bombardieri missilistici strategici Tu-95MS hanno effettuato i primi voli nel periodo... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T21:32+0200

2021-06-08T21:32+0200

2021-06-08T21:32+0200

video

multimedia

tu-95

estremo oriente

esercito russo

aviazione

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/11658478_0:90:1440:900_1920x0_80_0_0_d8d6491402294a6207896175be53e17e.png

Questo volo d'addestramento è stato svolto con l'obiettivo di insegnare al giovane equipaggio le capacità di controllare i vettori missilistici strategici in condizioni di scarsa visibilità. Durante l'esecuzione delle missioni di volo, i piloti dovevano navigare solo con gli strumenti di bordo. Ai voli hanno preso parte anche piloti esperti, per i quali volare in una situazione meteorologica difficile contribuisce al miglioramento delle abilità precedentemente acquisite e al mantenimento di un alto livello di addestramento.

estremo oriente

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, video, multimedia, tu-95, estremo oriente, esercito russo, aviazione, russia