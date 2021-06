https://it.sputniknews.com/20210608/rivelati-i-primi-sintomi-del-morbo-di-alzheimer-11658817.html

Rivelati i primi sintomi del morbo di Alzheimer

Rivelati i primi sintomi del morbo di Alzheimer

Perdita di memoria, confusione e difficoltà nell'eseguire le attività di routine potrebbero segnalare l'insorgere del morbo di Alzheimer, scrive il Daily... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T23:28+0200

2021-06-08T23:28+0200

2021-06-08T23:28+0200

salute

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/719/69/7196943_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_9b50718261de6b53df33d54b166f3237.jpg

Secondo gli esperti, il sintomo più comune è dimenticare le informazioni ricevute di recente, ciò che è stato detto o visto di recente al paziente, comprese date o nuovi nomi. Allo stesso tempo, viene chiarito che le persone che non soffrono di disturbi riescono successivamente a ricordare le informazioni dimenticate. Gli esperti aggiungono che le persone con Alzheimer possono perdere il conto dei giorni, delle stagioni e del passare del tempo, a volte possono dimenticare dove sono e come sono arrivate da qualche parte. Gli esperti si riferiscono alle difficoltà nello svolgere i compiti di tutti i giorni. Ad esempio i malati possono dimenticare il percorso verso un luogo in cui hanno viaggiato ogni giorno per diversi anni o non ricordare le regole del loro gioco preferito, hanno detto i medici. L'articolo rileva che, nonostante la mancanza di una cura per la malattia, la diagnosi precoce darà al paziente il tempo di mettere a posto le proprie questioni personali.

https://it.sputniknews.com/20210607/usa-fda-approva-il-farmaco-contro-lalzheimer-biogen-11638263.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute, medicina