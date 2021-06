Ritiro truppe Afghanistan, si ammaina la bandiera italiana

"Non vogliamo che l'Afghanistan torni ad essere un luogo sicuro per i terroristi. Vogliamo continuare a rafforzare questo Paese dando anche continuità all'addestramento delle forze di sicurezza afghane per non disperdere i risultati ottenuti in questi 20 anni. Negherei dicendo che il quadro dell'Afghanistan si svilupperà in modo tranquillo e sereno - aggiunge - accompagneremo le attività in campo economico e civile", lo ha detto Guerini.