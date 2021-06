https://it.sputniknews.com/20210608/riapre-il-parlamento-di-strasburgo-ma-in-aula-non-ce-quasi-nessuno-11653040.html

Riapre il Parlamento di Strasburgo, ma in aula non c'è quasi nessuno

Ieri nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo si è riunita la prima assemblea dopo 15 mesi di stop imposto dalla pandemia. Presente solo un terzo dei deputati.

2021-06-08T17:53+0200

strasburgo

parlamento europeo

mondo

“Strasburgo è un simbolo dell’Unità europea, di pace e diversità. È su questa terra che è nato il bisogno assoluto di Europa”. Con queste parole ieri il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha festeggiato il ritorno nella città alsaziana dei rappresentanti dell’Europarlamento, che si sono riuniti in presenza dopo lo stop di 15 mesi imposto dalla pandemia. “Abbiamo vissuto un periodo terribile, con milioni di morti e molta sofferenza. - ha detto Sassoli nel discorso pronunciato in francese nell’emiciclo - La nostra vita quotidiana è cambiata e molti dei nostri cittadini si sono ritrovati in una situazione economica e sociale difficile”. La maggior parte degli scranni, però sono ancora vuoti, segno che le difficoltà connesse alla mobilità in tempo di pandemia non sono ancora del tutto superate. Le cose, secondo la sindaca della città alsaziana, Jeanne Barseghian, citata da Rainews24, dovrebbero migliorare a luglio, quando è prevista la prossima sessione. La prima cittadina, presente in aula, si aspetta l’arrivo di almeno la metà dei deputati. La Francia, però, continua a difendere l’emiciclo alsaziano che ieri è tornato ad ospitare i deputati che hanno discusso di “green pass”, dei brevetti sui vaccini, dei piani di ripresa degli Stati e del dossier bielorusso. “Il parlamento – ha detto infine Sassoli nel suo discorso a Strasburgo – ha sempre insistito sulla necessità di uscire da questa crisi più forti e più uniti di prima”.

strasburgo

2021

strasburgo, parlamento europeo, mondo