https://it.sputniknews.com/20210608/regione-marche-non-difendera-sanitari-no-vax-11651726.html

Regione Marche non difenderà sanitari no vax

Regione Marche non difenderà sanitari no vax

L'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha fatto sapere che la Regione non si costituirà in giudizio a favore del personale sanitario no vax, ma... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T15:46+0200

2021-06-08T15:46+0200

2021-06-08T15:46+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/9689286_0:74:1760:1064_1920x0_80_0_0_b77ec9f86a4b278e8f507523ca998015.jpg

Qualora sia accertato il nesso di casualità per il contagio di Covid tra paziente e operatore sanitario no vax, nell'eventuale causa in tribunale la Regione non si schiererà a favore del suo dipendente, ma del paziente vittima del contagio, ha affermato l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini.Saltamartini ha chiarito che gli impiegati della sanità regionale riluttanti alla vaccinazione contro il coronavirus, in caso di dimostrato contagio ad un paziente, dovranno rispondere di tasca propria alle eventuali richieste di risarcimento.

https://it.sputniknews.com/20210601/no-vax-2-italiani-su-10-la-maggioranza-elettori-di-lega-e-fratelli-ditalia-11557819.html

1

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, italia