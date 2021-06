https://it.sputniknews.com/20210608/per-michele-merlo-la-procura-di-bologna-ha-disposto-lautopsia-11651451.html

Per Michele Merlo la Procura di Bologna ha disposto l’autopsia

Per Michele Merlo la Procura di Bologna ha disposto l’autopsia

La procura di Bologna dispone l'autopsia sul corpo del cantante bolognese Michele Merlo, la famiglia ha sporto denuncia perché vuole capire se il figlio si... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T15:39+0200

2021-06-08T15:39+0200

2021-06-08T15:40+0200

italia

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/11613106_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_7420fdf33b111a66252ed2e3aca229e4.jpg

Per Michele Merlo, in arte Mike Bird, la Procura della Repubblica di Bologna ha ordinato il sequestro della salma e l’effettuazione dell’autopsia. Questa mattina la famiglia della giovane promessa della musica italiana aveva presentato una formale denuncia alla magistratura supportati da un legale e da consulenti di parte.Aperto quindi un fascicolo per investigare sull’accaduto con l’ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. Atto dovuto per avviare l’esame sul corpo del giovane. Ciò rinvierà ovviamente i suoi funerali.Ad annunciare dell’avvio delle indagini il procuratore capo Giuseppe Amato, che ha richiamato l’articolo 589 del codice penale che prevede tra l’altro lo svolgimento delle attività investigative, riporta il Fatto Quotidiano.Il giovane era stato rimandato a casa e senza neanche un referto medico aveva detto il padre del cantante. Poi l’aggravamento e il mal di testa continuo che lo ha portato in ospedale a Bologna. Qui si sono resi conto della leucemia fulminante che stava colpendo il giovane ed intanto veniva stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa per ridurre l’ematoma che si era venuto a formare in conseguenza della malattia.Ma non è sopravvissuto a lungo ed è morto poche ore dopo in rianimazione.

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, musica