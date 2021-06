https://it.sputniknews.com/20210608/pechino-attacca-la-vile-provocazione-politica-dei-senatori-statunitensi-a-taiwan-11650241.html

Pechino attacca la "vile provocazione politica" dei senatori statunitensi a Taiwan

Taiwan, considerata dalla Cina parte del suo territorio, è stata visitata domenica da un gruppo bipartista di senatori americani in arrivo su un aereo militare... 08.06.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/11650202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b19d1b937942d759f47beb0455440d0.jpg

Martedì il ministero della Difesa cinese ha definito una "vile provocazione" la visita di tre senatori statunitensi all'isola di Taiwan. "Siamo decisamente contrari", ha affermato il ministero in una nota. Tre senatori statunitensi, i democratici Tammy Duckworth e Christopher Coons e il repubblicano Dan Sullivan, hanno visitato Taiwan domenica come parte di un viaggio nella regione. Il loro arrivo ha scatenato la rabbia dei funzionari cinesi e del pubblico, poiché il gruppo bipartista si è impegnato a donare 750.000 dosi di vaccino contro il Covid a Taiwan, che la Cina considera parte del suo territorio. Lunedì, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha fatto infuriare ancora di più i funzionari cinesi quando ha affermato che era in corso un accordo commerciale degli Stati Uniti con l'isola.Il segretario di Stato ha anche segnalato l'impegno della Casa Bianca a fornire armi all'isola in modo che "abbia i mezzi per difendersi". "Abbiamo continuato a fornire attrezzature e vendite significative a Taiwan a tale scopo. Abbiamo reali preoccupazioni per l'aumento dell'aggressività che il governo di Pechino ha mostrato nei confronti di Taiwan", ha aggiunto Blinken. Nel 1979, Washington riconobbe ufficialmente la Repubblica popolare cinese e interruppe le relazioni diplomatiche con Taiwan per abbracciare Pechino come unico rappresentante della Cina. Col passare degli anni, Washington si attiene ancora ufficialmente alla politica della "Cina unica", con Taiwan vista come parte integrante della Cina rappresentata dal governo di Pechino. Tuttavia, Washington ha continuato a sostenere l'isola, anche nelle forniture di armi.

