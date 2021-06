https://it.sputniknews.com/20210608/pandemia-uno-stress-test-per-la-societa-un-insegnamento-che-sara-bene-coltivare---mattarella-11650786.html

Pandemia uno stress test per la società, un insegnamento che sarà bene coltivare - Mattarella

Sergio Mattarella, equipara la pandemia vissuta dal mondo ad una sorta di stress test collettivo dal quale ci sono lezioni apprese che non andranno rimosse... 08.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, oggi ha partecipato alla cerimonia per l’anno accademico 2020/2021 dell’Università Statale di Milano e durante il suo intervento ha ricordato quali siano state le difficoltà per il mondo universitario e in generale per la società italiana.E Mattarella invita ad non effettuare una rimozione del ricordo della pandemia, benché ricorda che non ne siamo ancora usciti.Ma vivere le chiusure e uscire da esse, dice Mattarella, “ci ha consegnato la percezione che ognuno ha bisogno degli altri, che ciascuno di noi ha avuto bisogno di tutti gli altri e viceversa gli altri hanno avuto bisogno di noi, di ciascuno di noi”.Non va rimossa l’esigenza gli uni degli altri “sia a livello di relazioni tra le persone, a livello interpersonale nel nostro Paese, come in ogni parte del mondo. Non lo sia neanche nelle relazioni internazionali fra gli Stati”.Discorso di Mattarella alla Statale di Milano: Video

