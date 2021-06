https://it.sputniknews.com/20210608/non-gustoso-cucciolo-di-golden-retriever-cerca-di-afferrare-un-limone---video-11655824.html

Non gustoso! Cucciolo di Golden Retriever cerca di afferrare un limone - Video

Per i bambini, ogni piccola cosa a cui siamo abituati da tempo è come un nuovo mondo al di là della porta da esplorare. Lo stesso vale per i nostri animali... 08.06.2021, Sputnik Italia

Un video esilarante ha fatto il giro su Instagram, mostrando Siri un cucciolo di golden retriever durante il suo primo incontro ravvicinato con... un limone.Guardare Siri saltare intorno al limone mentre prova a toccarlo con la bocca e ad afferrarlo porta tanta gioia!Qualche idea?

