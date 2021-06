https://it.sputniknews.com/20210608/negli-usa-si-parla-di-una-nuova-super-arma-russa-11654436.html

Negli Usa si parla di una nuova "super-arma" russa

Negli Usa si parla di una nuova "super-arma" russa

La bomba a grappolo "Drel" potrebbe essere l'arma perfetta per eliminare un nemico in movimento, scrive l'editorialista della rivista The National Interest... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T19:42+0200

2021-06-08T19:42+0200

2021-06-08T19:42+0200

tecnologia militare

the national interest

armi

difesa

sicurezza

russia

L'autore dell'articolo ha ricordato che, a partire dal 2016, la società produttrice d'armi NPO Bazalt, che fa parte della compagnia "Techmash" del gruppo statale Rostec, è stata impegnata nello sviluppo di questa arma. La bomba è progettata per distruggere veicoli corazzati nemici, stazioni radar di terra, posti di comando e persino lanciamissili mobili antiaerei, ha spiegato l'esperto. Si segnala che "Drel" è dotata di sistemi di identificazione del nemico e contromisure elettroniche, che lo rendono immune alle interferenze, oltre che invisibile ai radar.Gli sviluppatori si sono concentrati su una piattaforma più compatta, permettendo così di colpire più efficacemente i bersagli nemici in movimento, evidenzia l'analista. Ha anche aggiunto che questa bomba non è stata originariamente concepita come un'arma per distruggere il maggior numero di bersagli nemici. In conclusione, l'autore nota che si tratta di un mezzo estremamente economico per affrontare conflitti di bassa intensità.

russia

