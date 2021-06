https://it.sputniknews.com/20210608/michele-merlo-i-genitori-chiedono-una-indagine-della-magistratura-per-chiarire-le-cause-11647442.html

Michele Merlo, i genitori chiedono una indagine della magistratura per chiarire le cause

La famiglia del cantante Mike Bird, ha deciso di rivolgersi alla magistratura per fare chiarezza sulla morte del loro congiunto. La denuncia presentata questa... 08.06.2021, Sputnik Italia

La famiglia di Michele Merlo ha deciso di chiedere alla magistratura di avviare una indagine al fine di verificare se vi siano state negligenze o errori colpevoli nei giorni antecedenti al ricovero presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove poi la giovane promessa della musica è morto stroncato da una leucemia fulminante.La famiglia procederà in mattinata con la deposizione formale della denuncia, necessaria a richiedere l’avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche, spiega l’agenzia Ansa. La famiglia è assistita dal proprio legale e consulenti.Con l’avvio dell’inchiesta slitterà molto probabilmente anche il funerale di Michele, perché potrebbe essere disposta l’autopsia dal magistrato che prenderà in carico le indagini.La vicenda di Michele MerloMerlo nei giorni passati aveva accusato un malessere diffuso in tutto il corpo accompagnato anche da placche in bocca. Del suo malessere ne aveva parlato anche con i fan attraverso i social network, oltre che ovviamente con la famiglia e la sua fidanzata.Michele si era in un primo momento recato nel piccolo ospedale di Vergato in provincia di Bologna, dove gli avevano diagnosticato un malanno passeggero e lo avevano rispedito a casa senza nemmeno refertare, secondo quanto affermato dal padre di Michele.L’Ausl di Bologna aveva già fatto sapere di aver avviato un procedimento di indagine interna per comprendere se vi siano state delle negligenze ed omissioni da parte degli operatori sanitari che hanno accolto il giovane cantante presso l’ospedale di Vergato.

