Macron preso a schiaffi durante un viaggio nel dipartimento della Drôme – Video

Durante il suo viaggio nella Drôme, nell'ambito del suo tour della Francia, il Presidente Emmanuel Macron ha ricevuto uno schiaffo da un individuo. Un video... 08.06.2021, Sputnik Italia

L'Eliseo ha confermato a BFM TV l'autenticità del video che mostra il presidente della Repubblica francese ricevere un forte schiaffo da uno spettatore mentre si stava prestando ad incontrare le persone radunate in occasione della sua visita al dipartimento della Drôme, una delle regioni sud-orientali del Paese.Come precisato da una fonte vicina al presidente, agli stessi media, due persone sono state arrestate.I media francesi in seguito hanno descritto l'aggressore come un "anarchico".Il discusso capo di Stato francese, che ha visto scendere la sua popolarità dal 48% al 38% negli ultimi due anni ed stato scavalcato dalla leader della destra sovranista francese Marine Le Pen nei sondaggi in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, è stato aggredito durante il suo “tour della Francia dei territori”, iniziato la scorsa settimana nel dipartimento di Lot, che durerà per gran parte dell'estate. I francesi si recheranno alle urne per le elezioni regionali a fine mese. Anche la rivale numero uno di Macron, Marine Le Pen, ha condiviso la posizione del premier, twittando che gli atti di violenza contro il presidente sono "inaccettabili".

