Macron per nulla intimorito dallo schiaffo: incontri con la gente continuano

Martedì un uomo non identificato tra la folla ha dato uno schiaffo in faccia a Macron. Come risulta dal video diffuso sui social, il presidente francese, dopo aver visitato il liceo nel comune di Tennes-l'Hermitage, si è avvicinato alle persone che lo stavano aspettando. Uno degli uomini tra la folla ha dato uno schiaffo al capo di Stato. La sicurezza è intervenuta rapidamente, il presidente è stato portato via e l'uomo è stato fermato.A seguito dell'incidente due persone sono state arrestate, sono in custodia e vengono interrogate dalle forze dell'ordine. Secondo i media, il secondo arrestato stava riprendendo con una fotocamera l'aggressione. L'incidente è stato condannato da molti politici in Francia, tra cui la rivale politica numero uno di Macron, la leader della destra sovranista Marine Le Pen.Ha parlato della necessità di rispettare le cariche repubblicane e ha sottolineato che non rinuncerà mai a questa lotta. La Francia rispetta la libertà di espressione e il pluralismo. Alla domanda se fosse intimorito dopo questo incidente, Macron ha detto: Allo stesso tempo ha richiamato l'attenzione sul fatto che il popolo francese è legato ai valori repubblicani. "La stragrande maggioranza dei francesi è interessata a questioni profonde... non lasciamo che i fatti isolati, individui aggressivi che sono sempre presenti alle manifestazioni, prendano il sopravvento sul dibattito pubblico: non lo meritano", ha aggiunto.

