La Lombardia sarà la prima Regione a raggiungere l’immunità di comunità, dice Moratti

La Lombardia sarà la prima Regione d'Italia a raggiungere l'immunità della popolazione contro Covid-19, e questo anche grazie alla risposta dei più giovani. 08.06.2021, Sputnik Italia

La vice presidente della Regione Lombardia ed assessora al Welfare, Letizia Moratti, da giorni ripete che la sua Regione sarà la prima a raggiungere l’immunità di comunità (variante preferita a immunità di gregge).La convinzione della Moratti risiede nei numeri, “somministriamo regolarmente più di 100 mila vaccini al giorno” dice intervistata a ‘Mattino 5’, il programma televisivo di Canale 5.Per quanto riguarda l’adesione della popolazione 12-29 anni alla campagna vaccinale, afferma che essa è al 52%: “è un segno fondamentale che va in due direzioni: da una parte la loro libertà e dall’altra la consapevolezza che proteggendo loro stessi proteggono anche le loro famiglie.”Inoltre questo dato sulla popolazione più giovane è confortante per “un’apertura in sicurezza delle scuole” a settembre “con la possibilità di tornare in presenza”.Obbligo vaccinale? Meglio incentivi e disincentiviLetizia Moratti non si dice molto favorevole all’obbligo vaccinale e crede che sia molto meglio puntare su incentivi e disincentivi “come il green pass”.Questo invoglia la popolazione a vaccinarsi contro il coronavirus afferma l’assessora al Welfare.I vaccini sono sicuri?Secondo la Moratti, “bisogna ascoltare i medici e i loro consigli. I vaccini offerti sono tutti sicuri perché hanno ottenuto il vaglio dell’Ema e dell’Aifa e i medici sono molto bravi a spiegare”.Eppure proprio un gruppo di giovani medici di Genova hanno chiesto con una lettera aperta di non somministrare più ai giovani i vaccini Vaxzevria di AstraZeneca e quello prodotto dalla Janssen, poiché nel loro caso i rischi supererebbero i benefici.Lombardia in zona biancaIn previsione del passaggio della Lombardia in zona bianca, la vicepresidente di Palazzo Lombardia precisa che ci “vuole sempre prudenza, bisogna usare la mascherina e gli igienizzanti” per le mani.Serve responsabilità individuale osserva, “ma sono certa che anche con la paura di tornare ai periodi di chiusura, tutti saranno prudenti”.

