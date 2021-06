https://it.sputniknews.com/20210608/in-russia-riprende-la-competizione-di-nuoto-su-bambole-gonfiabili-11649344.html

In Russia riprende la competizione di nuoto su bambole gonfiabili

In Russia riprende la competizione di nuoto su bambole gonfiabili

Riprendono a pieno ritmo le attività goliardiche estive nella regione di Leningrado – la Bubble Baba Challenge, una gara di nuoto su bambole del sesso... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T22:31+0200

2021-06-08T22:31+0200

2021-06-08T22:31+0200

virale

curiosità

russia

mondo

Nel villaggio di Losevo, esattamente al centro tra lago Ladoga, San Pietroburgo, Mar Baltico e confine con la Finlandia, si teneva tutte le estati dal 2003 al 2012, e ora riprende, una serie di giochi, manifestazioni e concorsi assai particolari. Il più curioso e irriverente è sicuramente il Bubble Baba Challenge, quest’anno alla sua decima edizione.Si tratta di una gara nuoto sul fiume Vuoksi, cui acque solitamente sono tutt’altro che placide, resa ancora più complicata dal fatto che i partecipanti devono portarsi dietro una bambola gonfiabile, di dimensioni umane. Meglio ancora se specificatamente una bambola del sesso gonfiabile.La Bubble Baba Challenge si terrà nell'ambito del festival dell'acqua ‘Vuoksa - Change of Generations 2021’. In questo contesto vi saranno anche altre gare, tra cui la Coppa della Regione di Leningrado nello slalom di canottaggio, la maratona d'acqua di Volchulets e lo spettacolo ‘Ballando sulle onde’.Sono previste anche esibizioni canore, concorsi fotografici e tutto quanto possa contribuire ad esaltare il senso di gioco e spensieratezza dell’estate.Da notare che tali competizioni sono vietate ai minori di 16 anni e che, per ovvie ragioni di sicurezza, ai partecipanti, prima delle gare, viene chiesto di sottoporsi a rigido test alcolemico.

