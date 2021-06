https://it.sputniknews.com/20210608/il-pressing-delle-sardine-italia-pronta-per-cannabis-ius-soli-e-ddl-zan--11656064.html

Il pressing delle Sardine: "Italia pronta per cannabis, Ius Soli e Ddl Zan"

Il pressing delle Sardine: "Italia pronta per cannabis, Ius Soli e Ddl Zan"

A dirlo è il leader del movimento, Mattia Santori, in un'intervista all'Adnkronos. Poi il capo delle Sardine attacca Salvini: "Annaspa in una costante incoerenza politica".

L’Italia è “pronta” per leggi come quella sulla “cannabis, lo ius soli e il ddl Zan”. “Sono tutte e tre indicatori di una crescita civile di una comunità e di capacità di superare retaggi vetusti”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos è il leader delle Sardine, Mattia Santori, che proprio in questi giorni è impegnato a lanciare in diverse città italiane una campagna di mobilitazione per legalizzare la coltivazione della “cannabis terapeutica/medica/ludica”. Il Paese, ribadisce oggi il leader delle Sardine alla stessa agenzia di stampa, è pronto a discutere di questi temi. Poi si scaglia contro Matteo Salvini, nemico numero uno del movimento anti-sovranista. La manifestazione “Prima l’Italia”, organizzata a Roma il prossimo 19 giugno dalla Lega, secondo Santori "è il tentativo disperato di rintracciare quel pubblico che Salvini si vede portar via sondaggio dopo sondaggio". Il movimento di Santori è pronto a mettersi in gioco anche alle prossime amministrative per contrastare l’avanzata del centrodestra. “Non saremo mascotte di nessuno e non faremo selfie in piazza e tour per altri", spiega all’Adnkronos. Ma subito dopo rivela come siano in corso ragionamenti su Roma, Bologna, Latina, Torino e Milano. E per finire una battuta su “Bella Ciao”, spesso intonata proprio nelle manifestazioni dei pesciolini. La proposta avanzata dalla sinistra di rendere il canto partigiano inno di Stato è “fuori dall’ordine del giorno della storia”, spiega. La canzone lo sarebbe già, conclude, perché “la Repubblica italiana nasce dalla Resistenza".

