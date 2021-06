https://it.sputniknews.com/20210608/il-difensore-della-roma-chris-smalling-e-la-moglie-avvistano-un-ufo-in-giamaica-11645315.html

Il difensore della Roma Chris Smalling e la moglie avvistano un UFO in Giamaica

Il difensore della Roma Chris Smalling e la moglie avvistano un UFO in Giamaica

“Giuro che non eravamo sotto effetto di funghi allucinogeni” così introduce la moglie del difensore giallorosso, la modella Sam Cooke, la sua 'storia'... 08.06.2021, Sputnik Italia

Christopher Lloyd Smalling, detto Chris Smalling (classe ‘89), difensore della Roma di nazionalità britannica e origine giamaicane, si trovava nel Paese caraibico dei suoi antenati in vacanza con la famiglia quando, stando al racconto della moglie, la modella vegana Sam Cooke (classe ’85), avrebbero fatto un avvistamento straordinario.“Giuro che non eravamo sotto effetto di funghi allucinogeni o cose del genere. Ma io e @smalling (Chris) abbiamo visto un UFO incredibile la scorsa notte! Non come qualcosa per pochi secondi in alto nel cielo che sarebbe potuto essere anche un aereo!È volato giù in basso davanti a noi, poi si è girato ed è decollato di nuovo in alto nel cielo, dove è rimasto per un'ora (forse più a lungo, ma siamo dovuti andare via). Era troppo piccolo per essere ripreso mentre è rimasto fermo nel cielo, anche se Chris lo vedeva ruotare con luci lampeggianti tutt'intorno (io ero in grado di vedere solo le luci esterne a questo punto perché i miei occhi non sono altrettanto buoni).Avremmo potuto riprenderlo con la telecamera quando stava volando verso di noi perché si vedeva bene, ma eravamo entrambi troppo sbalorditi per tirare fuori i nostri cellulari. Inoltre non volevamo distogliere lo sguardo per paura di perdercelo, qualunque cosa fosse… Sembrava enorme. Non sembrava uno dei classici UFO. Era totalmente silenzioso. Pazzescoooo. Qualcuno ha mai visto qualcosa di simile? È difficile da spiegare come era fatto perché era ben mimetizzato, sembrava composto da due rettangoli in 3D separati, che ruotavano l'uno intorno all'altro con luci fioche intorno ai bordi”.Così la signora Smalling ha descritto ciò che la coppia ha visto, aggiungendo alla storia Instagram un ulteriore commento per rafforzare il concetto che non poteva trattarsi né di un drone né di un aereo.“Per la cronaca era al 100 miliardo % NON un drone. Era massiccio e molto sofisticato con luci opache tutto intorno. Aveva anche una forma strana non come quella di un drone. Incredibile, lo so! Neppure poteva essere un aereo o cose del genere. Era silenzioso. Persino i droni fanno rumore.Non ci guadagno nulla da condividere tutto questo. Anche perché molti dei miei follower penseranno che sono matta”.

