https://it.sputniknews.com/20210608/green-pass-europeo-nelle-tasche-di-un-milione-di-europei-mentre-si-attende-approvazione-della-norma-11645116.html

Green pass europeo nelle tasche di un milione di europei, mentre si attende approvazione della norma

Green pass europeo nelle tasche di un milione di europei, mentre si attende approvazione della norma

Il green pass è già attivo in alcuni Stati membri dell'UE dove la Commissione europea lo sta distribuendo con anticipo rispetto alla sua distribuzione... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T13:23+0200

2021-06-08T13:23+0200

2021-06-08T13:23+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/18/10458376_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc8488127e31c4300ff43a06ecaa889.jpg

Significativo come oltre un milione di cittadini europei abbiano già in tasca il green pass previsto per la libera circolazione delle persone al tempo della pandemia. Lo ha reso noto martedì mattina il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, il quale ha detto che la Commissione UE collabora con alcuni Stati membri alla distribuzione del green pass, anche se la sua istituzione ufficiale è prevista dal primo di luglio.Un milione di europei è ovviamente una goccia, ma i pass vengono già distribuiti e consentono ai possessori di esercitare una maggiore libertà di spostamento in modo rapido e senza intoppi.Come funziona il green pass europeo?Il green pass europeo non dovrebbe discriminare nessuno, tutti lo potranno avere per legge, anche coloro i quali hanno scelto di non vaccinarsi.Il pass, infatti, traccia non solo le vaccinazioni ricevute, ma anche se si è guariti dal Covid-19, oppure se la persona ha fatto un tampone recente. In questo modo i non vaccinati potranno accedere ai luoghi dove il green pass è previsto, semplicemente pagando di tasca propria un tampone molecolare.Il green pass deve essere approvato dal Parlamento europeo e in seguito dal Consiglio europeo, per entrare in vigore dal primo luglio.Le app regionali che anticipano il green passIn Italia alcune app sviluppate dalle regioni anticipano il green pass. Ad esempio la Regione Campania ha sviluppato e distribuito via Play Store e Apple Store, ‘e-Covid Sinfonia’, attraverso la quale risultano tutti i tamponi fatti dalla persona, le dosi vaccinali alle quali ci si è eventualmente sottoposti e si ottiene anche un certificato di vaccinazione digitale visualizzabile in qualsiasi momento.Qualcosa di simile è incluso anche nella app ‘Salutelazio’ della Regione Lazio, scaricabile da sistemi Android e sistemi iOS (Apple).

https://it.sputniknews.com/20210602/emiliano-regione-puglia-lo-sputnik-v-deve-essere-incluso-nei-green-pass-europei-11569286.html

7

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo