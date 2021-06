https://it.sputniknews.com/20210608/genova-tenta-di-scassinare-giostra-per-bambini-denunciato-11646670.html

Genova, tenta di scassinare giostra per bambini, denunciato

Genova, tenta di scassinare giostra per bambini, denunciato

Ha tentato la fuga dopo aver notato la polizia, ma è stato fermato e perquisito: scoperto in possesso di un vario arsenale di ferramenta. 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T12:08+0200

2021-06-08T12:08+0200

2021-06-08T12:08+0200

furto

genova

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/11646643_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_13754a5e3a9ab6e30bbc9e3b068c8adf.jpg

Nella notte tra il 7 e l'8 giugno, attorno alle 2 di mattina, una volante di pattuglia dell'ufficio prevenzione generale ha notato un uomo armeggiare su una giostra per bambini: stava tentanto di aprire la gettoniera usando il manico di un martello.Dopo aver notato i poliziotti, ha tentato la fuga gettando il martello in un cassonetto, ma è stato fermato dagli agenti e perquisito, come ha riferito Genova Today.Il 29enne genovese, pregiudicato, è stato trovato con addosso un vero armamentario di ferramenta: oltre al martello, aveva una brugola, due chiavi per dadi, un cacciavite magnetico completo di punte ed inserti, guanti da lavoro, un coltello tagliavetro, una pinza a sette incastri, un cacciavite per smontaggio smarthphone, due cacciaviti, un coltello da cucina con lama seghettata, una lima, un taglierino, una chiave quadrata, il tutto sequestrato dagli agenti.Il giovane non ha saputo giustificare il possesso di tutti questi utensili. È stato denunciato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

genova

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

furto, genova, italia