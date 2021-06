https://it.sputniknews.com/20210608/every-breath-foundation-sting-a-sostegno-dei-ristoranti-italiani-11647942.html

Every Breath Foundation: Sting a sostegno dei ristoranti italiani

Il cantante britannico torna a dimostrare il proprio amore per il Bel Paese, questa volta con un progetto a sostegno dei locali duramente colpiti dalla... 08.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-08T13:12+0200

2021-06-08T13:12+0200

2021-06-08T13:12+0200

coronavirus in italia

san marino

italia

Sting assieme alla moglie Trudie Styler hanno annunciato la nascita della fondazione Every Breath Foundation, (nome preso dalla canzone dei Police "Every Breath You Take"), per offrire sostegno ai bar e ristoranti italiani duramente colpiti dalla pandemia. EBF è stato lanciato in occasione della Win Race 2021, una gara ciclistica a cui ha preso parte anche 'lo sceriffo' Francesco Moser."Questa corsa è per celebrare la nostra unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova no-profit italiana: EBF sosterrà l'industria dell'ospitalità che ha faticato a tenere aperte le porte durante la pandemia", ha comunicato la coppia sui social.Gordon Matthew Sumner e la moglie Trudie Styler da fine aprile sono diventati ambasciatori di San Marino dopo aver prestato giuramento davanti ai capitani reggenti della Repubblica del Titano.

san marino

