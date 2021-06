https://it.sputniknews.com/20210608/divorzio-dei-gates-possibili-relazioni-extraconiugali-coperte-da-nda-11652789.html

Divorzio dei Gates, possibili relazioni extraconiugali coperte da NDA

I sospetti di incontri extraconiugali del fondatore di Microsoft circolano da quando è arrivata la notizia del divorzio di Gates dalla moglie il mese scorso... 08.06.2021, Sputnik Italia

A causa della loro enorme ricchezza, il divorzio di Bill e Melinda Gates già è abbastanza tumultuoso, ma presto potrebbero emergere ulteriori rivelazioni dai riflettori su Bill, comprese le accuse di comportamento inappropriato nei confronti dei suoi dipendenti, ha riferito Vanity Fair lunedì. Secondo il rapporto, per anni il pioniere del software è stato perseguitato da segnalazioni secondo cui è un datore di lavoro problematico. E un ex dipendente, citato nel rapporto della rivista, afferma che è difficile trattare con Gates, sostenendo che il miliardario usava abitualmente accordi di non divulgazione (NDA) per tenere a bada le voci di corridoio."Gates era "implacabile" e "condiscendente", ha detto la fonte. "Ti faceva una domanda e quando rispondevi, ti guardava e diceva: 'Non è la risposta giusta'".Inoltre, l'altra fonte citata nel rapporto ha affermato che Gates si rivolgerebbe immediatamente alla parte responsabile in caso di mancato rispetto di una scadenza. Le fonti hanno ricordato che Gates è arrivato sul posto di lavoro in una Mercedes solo un'ora prima di partire in una Porsche marrone dorata fornita da un membro della sua squadra di sicurezza in diverse occasioni.Citando le sue fonti, l'outlet ha affermato che i membri dell'orbita di Melinda hanno collaborato con un investigatore privato prima della sua richiesta di divorzio, anche se secondo quanto riferito una portavoce di Melinda ha respinto la richiesta. Secondo il rapporto, è stata l'ondata di interesse per il comportamento sul posto di lavoro di Gates a spingere gli addetti ai lavori a parlare, ma gli ex dipendenti sono anche consapevoli che il gigante della tecnologia ha avvocati "per nulla gentili" in attesa dietro le quinte.Tuttavia, Fox News ha riportato in una storia di follow-up relativa alla parte NDA, che tutti i dipendenti Microsoft firmano un accordo di non divulgazione, pratica standard nel settore tecnologico. Secondo la sua fonte, Gates non ha utilizzato gli NDA per sopprimere i critici caso per caso. Inoltre, secondo quanto riferito, il portavoce di Gates, 65 anni, ha affermato che "è estremamente deludente che siano state pubblicate così tante falsità sulla causa, le circostanze e la cronologia del divorzio di Bill Gates".

